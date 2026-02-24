torek

31. 3. 2026

Koroški kulturni dnevi: Zaprtje razstave slikarja Stanka Sadjaka.

18:00

Ljubljana/Ljubljana

Zavod sv. Stanislava

Koroški kulturni dnevi: Zaprtje razstave slikarja Stanka Sadjaka.
Koroški kulturni dnevi: Zaprtje razstave slikarja Stanka Sadjaka.

Torek, 31. 3. 2026, ob 18.00, preddverje kapele Zavoda sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana-Šentvid

Zaprtje razstave slikarja Stanka Sadjaka.

Nagovor: mag. Mojca Jenko, glasbena spremljava:

Kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov – Slavko Goričar, Milan Pavliha, Janez Mramor in

Matevž Mercina. – Najava udeležbe na zaprtju razstave na KKS-Lj: [email protected].

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?