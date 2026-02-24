torek
Koroški kulturni dnevi: Predstavitev zgodovine in delovanja treh koroških slovenskih društev
11:00
Ljubljana/Ljubljana
Dvorana Slovenske matice
Torek, 24. 3. 2026 ob 11.00, dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I.
Predstavitev zgodovine in delovanja treh koroških slovenskih kulturno prosvetnih društev: SPD Šentjanž (Nadja Keutschnig), SPD »Srce« Dobrla vas (Gitti Neuwersch) in SPD »Edinost« Škofiče (Mitja Rovšek).
Pogovor bo vodila mag. Lidija Golc.
Najava udeležbe na KKS-Lj: [email protected].
