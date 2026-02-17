četrtek
Koroški kulturni dnevi: Predstava »Prihodi – Odhodi«
19:00
Ljubljana/Ljubljana
Mini teater
Četrtek, 26. 2. 2026 ob 19.00, Mini teater, Križevniška ulica 1
Dvojezična gledališka predstava »Prihodi – Odhodi«
Nastopa: celovškega gledališča »Rampa« z igralkama Laro Mario Vouk in Lucijo Ostan Vejrup.
Besedilo in režija: Alenka Hain, scena in kostumi: Jasna Vastl, glasbena oprema: Marjan Metschina.
Prevodi besedila v projeciranih nadnapisih.
Pozdrav sponzorjev: direktorica Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana Sonja Reiser-Weinzettl in državna sekretarka v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.
Dogodek sta pripravila AKFLj in KKS-Lj.
Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na KKS-Lj: [email protected].
PDF Letak prireditve
