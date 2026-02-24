Koroški kulturni dnevi: Medgeneracijski koncert »Trikrat tri«

Sreda, 8. 4. 2026, ob 19.00, Linhartova dvorana Cankarjevega doma

Medgeneracijski koncert »Trikrat tri« Slovenskega prosvetnega društva »Danica« iz Šentprimoža v Podjuni.

Ob spremljavi 10-članske ritmične ekipe na Orffovih inštrumentih slovenske ljudske pesmi

prepeva 40-članski zbor, združen iz najmlajših »Zvezdic« in Mešanega zbora »Danica« do »Korenin

Danice«; voditeljici Sara Ouschan in Doris Wakounig, glasbeni aranžmaji: Christoph Matl, režija:

Aleksander Tolmaier. Nagovor: mag. Julija Schellander-Obid, MA, podpredsednica SPZ – Slovenske

prosvetne zveze iz Celovca.

Dogodek je pripravilo DSAP-Lj. Nakup vstopnic po 10 evrov pri blagajni CD, prek DSAP-Lj in KKS-Lj (po

znižani ceni 5 evrov za člane: [email protected]).