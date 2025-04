Koroški kulturni dnevi

Literarno-glasbena matineja »Polet v moj svet«, 11.00

KRAJ: dvorana Slovenskega centra PEN, Tomšičeva ul. 12

Info: pesnica, pisateljica in prevajalka Ivana Kampuš ter kitaristka Katarina Sima iz Celovca

Moderacija: Lidija Golc prijave: [email protected]

Ivana Kampuš (1947, Tešinja pri Šentjakobu v Rožu) je pesnica in pisateljica, najmlajša od štirih hčera vizionarja in sejalca Vinka Zwittra, profesorica slovenščine in angleščine, prevajalka lirskih besedil v slovenščino in nemščino (Meta Kušar, Lidija Golc, Manca Košir, Robert Simonišek, Klarisa Jovanović, Glorjana Veber idr.). Njena pesniška zbirka Tvoja sem piščal (s spremno besedo Vinka Ošlaka) je izšla 1992. leta, dvojezična otroška slikanica Naš otrok leta 1998, Zgodbe slovenskih pesmi na Koroškem leta 2015, novele Polet v moj svet (s spremno besedo Andreja Capudra) pa leta 2017. Njena avtobiografska proza je poetična, začinjena s humorjem, domišljijo in občutkom za detajl. Kot avtorica je sodelovala pri revijiMladi rod, v slovenskih časopisih in revijah na Koroškem. Pesmi objavlja tudi v literarni reviji Rastje, ki jo izdaja DSPA (Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji). Njena dvojezična slikanica v verzih Bibi in Bobo je izšla 2024. leta, ilustrirali so jo otroci tretjih razredov Ljudske šole Borovlje ter LŠ 24 iz Celovca.

Katarina Sima, rojena 1996 v Celovcu.

Od osmega leta igra klasično kitaro v Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške pri mag. Janezu Gregoriču.

Maturirala je leta 2014 na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence. Po študiju anglistike in amerikanistike (zaključen Bachelor 2019) trenutno študira podjetništvo v Celovcu.

Leta 2019 je uspešno opravila zaključni izpit glasbene šole. Sodeluje na raznih prireditvah, branjih in odprtjih razstav, kjer s kitaro oblikuje glasbeni okvir. Igrala bo tri skladbe:

– Máximo Diego Pujol: Preludio Tristón

– Koroška narodna, Franz Treiber, Primož Košat (priredba za kitaro: Katarina Sima): Nmav čriəz jizaro

– Heitor Villa-Lobos: Mazurka-Chôro