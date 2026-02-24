četrtek
Koroški kulturni dnevi: Literarno-glasbena matineja »Na mladih svet stoji«
11:00
Ljubljana/Ljubljana
Dvorana Slovenskega centra PEN in DSP
Četrtek, 2. 4. 2026, ob 11.00, dvorana Slovenskega centra PEN in Društva slovenskih pisateljev,
Tomšičeva ul. 12.
Literarno-glasbena matineja »Na mladih svet stoji«
gostja bo pisateljica, novinarka, ilustratorka in lutkarica mag. Ana Grilc z Zilje, igral bo diplomirani glasbenik, kitarist Vitja Kovačević iz Maribora. Prireditev bo moderirala mag. Lidija Golc.
Najava udeležbe na KKS-Lj: [email protected].
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?