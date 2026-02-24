sobota
Koroški kulturni dnevi: Gledališka predstava KPD Planina Sele »Pravljica po naše«
11:00
Ljubljana/Ljubljana
Mini teater
Sobota, 11. 4. 2026 ob 11.00, Mini teater, Križevniška ulica 1
Gledališka predstava udeleženk gledališke šole KPD Planina Sele »Pravljica po naše«
Po igri I. Nguyen je besedilo napisala in režirala mentorica Ana Ruter, igrajo pa: Julia Kelih – pripovedovalka,
Mija Oraže – Flavia, Lara Dovjak – princesa, kraljica, Sanja Oraže – Klementina, Mila Oraže – Ronja.
Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na KKS-Lj: [email protected].
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?