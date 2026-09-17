sobota

26. 9. 2026

Kopp23: Matsutake – distopično prepletanje

19:00

Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental

k&k center

Kopp23: Matsutake – distopično prepletanje
Kopp23: Matsutake – distopično prepletanje

Kopp23: Matsutake – distopično prepletanje

Sobota, 26. september 2026, ob 19.00
k & k Kulturni in komunikacijski center Šentjanž v Rožu

Ko se človek širi v življenjski prostor narave in si gobe ponovno prisvajajo svoj prostor, nastaja umetniško raziskovanje izgube in ponovnega zavzemanja življenjskega prostora.

Predstava »Matsutake – distopično prepletanje« združuje glasbo, ples, gledališče in tekstilno scenografijo ter odpira vprašanja odnosa med človekom in naravo.

Sodelujejo:

Birgit Radeschnig – umetniško vodstvo, kompozicija, petje
Stefan Feinig – dramaturško vodstvo, besedilo
Martina Rösler – koreografija, ples
Stephanie Klaura – scenografija, tekstil
Nicole Radeschnig – igra, petje
Mathias Krispin Bucher – petje, kontrabas, loop station

 

k & k – Kulturni in komunikacijski center / Kultur- und Kommunikationszentrum

9162 Šentjanž v Rožu / St. Johann im Rosental 33,

T: +43 463 51 43 00-13 | +43 664 262 00 42

E: [email protected]

www.kkcenter.at

Prireditelj

Kulturni in komunikacijski center k & k

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