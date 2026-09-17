sobota
Kopp23: Matsutake – distopično prepletanje
19:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
k&k center
Kopp23: Matsutake – distopično prepletanje
Sobota, 26. september 2026, ob 19.00
k & k Kulturni in komunikacijski center Šentjanž v Rožu
Ko se človek širi v življenjski prostor narave in si gobe ponovno prisvajajo svoj prostor, nastaja umetniško raziskovanje izgube in ponovnega zavzemanja življenjskega prostora.
Predstava »Matsutake – distopično prepletanje« združuje glasbo, ples, gledališče in tekstilno scenografijo ter odpira vprašanja odnosa med človekom in naravo.
Sodelujejo:
Birgit Radeschnig – umetniško vodstvo, kompozicija, petje
Stefan Feinig – dramaturško vodstvo, besedilo
Martina Rösler – koreografija, ples
Stephanie Klaura – scenografija, tekstil
Nicole Radeschnig – igra, petje
Mathias Krispin Bucher – petje, kontrabas, loop station
k & k – Kulturni in komunikacijski center / Kultur- und Kommunikationszentrum
9162 Šentjanž v Rožu / St. Johann im Rosental 33,
T: +43 463 51 43 00-13 | +43 664 262 00 42
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