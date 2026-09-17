Kopp23: Matsutake – distopično prepletanje

Sobota, 26. september 2026, ob 19.00

k & k Kulturni in komunikacijski center Šentjanž v Rožu

Ko se človek širi v življenjski prostor narave in si gobe ponovno prisvajajo svoj prostor, nastaja umetniško raziskovanje izgube in ponovnega zavzemanja življenjskega prostora.

Predstava »Matsutake – distopično prepletanje« združuje glasbo, ples, gledališče in tekstilno scenografijo ter odpira vprašanja odnosa med človekom in naravo.

Sodelujejo:

Birgit Radeschnig – umetniško vodstvo, kompozicija, petje

Stefan Feinig – dramaturško vodstvo, besedilo

Martina Rösler – koreografija, ples

Stephanie Klaura – scenografija, tekstil

Nicole Radeschnig – igra, petje

Mathias Krispin Bucher – petje, kontrabas, loop station

k & k – Kulturni in komunikacijski center / Kultur- und Kommunikationszentrum

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