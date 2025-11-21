Konzert: Irish Christmas – Altan in Buíoch

Irish Christmas – Altan in Buíoch

Kraj dogodka: Grenzlandheim, Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk

Začetek: ned., 14. dec. 2025 ob 19.00

Vstopnina: 30 €

28. Guinness IRISH CHRISTMAS

ALTAN (Irska) & Buíoch (Irska)

ALTAN

Zasedbi Altan, eni najuspešnejših in najuglednejših irskih folk skupin vseh časov, je agencija Weltenklang uspela zagotoviti nastop na Guinness IRISH CHRISTMAS.

Altan velja za enega najpomembnejših predstavnikov tradicionalne irske glasbe. Skupina iz Donegala navdušuje že od osemdesetih let z edinstveno mešanico virtuoznih jigov, reelov in čustvenih balad – podprtih z nezamenljivim glasom Mairéad Ní Mhaonaigh. Altan ohranja irsko glasbeno tradicijo in jo hkrati prinaša na mednarodne odre. Nastopili so med drugim v Royal Albert Hall, na New Orleans Jazz Festivalu in celo v Beli hiši. Turneje so jih popeljale po Evropi, ZDA, Japonski in Avstraliji. Prispevali so k filmski glasbi oskarjevca Good Will Hunting z Robinom Williamsom in sodelovali z glasbenimi zvezdami, kot so Bonnie Raitt, Dolly Parton in The Chieftains. Skoraj ni svetovnoglasbene revije, ki Altan ne bi postavila na naslovnico. Altan je brez pretiravanja spomenik irski kulturi. Le pet zasedb je irska pošta počastila z lastno znamko – Altan je ena izmed njih.

Zasedba:

Mairéad Ní Mhaonaigh (violina, glavni vokal)

Ciarán Curran (bouzouki)

Mark Kelly (kitara)

Martin Tourish (harmonika)

Clare Friel (violina, vokal)

BUIÓCH

Nova, čudovita tradicionalna skupina, tokrat iz osrednjega dela Irske. Vsi štirje člani prihajajo iz grofije Laois v samem srcu otoka.

Skupina je nastala, ko se je Dale obrnil na Ruaidhríja, da bi ustvarila glasbo za projekt Laois Local Live Performance. Ta pobuda je med pandemijo covida naročila glasbenikom, naj ustvarijo izvirno glasbo, v času, ko so zaradi zaprtja države močno občutili realnost, da ne morejo početi tistega, kar imajo najraje in zaradi česar živijo – igrati glasbe pred občinstvom. V tem času se je skupini pridružil tudi David in predlagal ime »Buíoch«.

Buíoch je irska beseda za »hvaležen«. Iz hvaležnosti, da lahko v tako zahtevnem času skupaj ustvarjajo glasbo, so obdržali to ime. Kurt se je skupini pridružil leta 2022 in pomembno prispeval k glasbi ter celotnemu zvoku zasedbe.

Člani ansambla sami skladajo in aranžirajo vse melodije, kar skupini daje tradicionalen, a hkrati napreden zvok, ki je edinstven in poln energije.

Zasedba: