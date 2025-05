»Ženske v sodobnem gospodarstvu«

Spodbujanje investicijskega potenciala žensk v Sloveniji in v zamejstvu

torek, 10.6.2025, BKS banka, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec

Konferenca Ženske v sodobnem gospodarstvu organizirata Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (SGZ) in Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ).

Dogodek bo osredotočen na spodbujanje mladih slovensko-govorečih žensk in podporo pri njihovi poklicni poti. Posebno pozornost bomo namenili mladim ženskam, dijakinjam in študentkam, ki so na začetku njihove poklicne poti. Na dogodku bomo ponudili vpogled v trenutno situacijo žensk v gospodarstvu na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji ter raziskali možnosti, ki jih ponuja ta regija za njihov nadaljnji razvoj v gospodarstvu.