Konferenca: Južna Tirolska in Južna Koroška: družbeni izzivi nekoč in danes

Leto 2025 je leto spominjanja: pred 80 leti se je končalo največje množično morjenje v zgodovini človeštva, druga svetovna vojna; pred 70 leti je bila podpisana avstrijska državna pogodba; pred 60 leti se je zaključil do zdaj največji reformni koncil Katoliške cerkve, 2. vatikanski koncil; in pred 30 leti je Avstrija pristopila k mirovnemu projektu »Evropska unija«.

Dovolj razlogov, da se ozremo nazaj, razmišljamo o preteklosti – predvsem pa, da iz dogodkov preteklosti potegnemo nauke za mirno sedanjost in prihodnost.

Skupaj z raziskovalnim centrom EURAC iz Bolzana/Bozena zato izobraževalna hiša Sodalitas v Tinju prireja vrhunski dogodek na temo

»Južna Tirolska in Južna Koroška: družbeni izzivi nekoč in danes«.

Organizatorji s ponosom pozdravljajo naslednje razpravljavce in podajalce izhodiščnih misli:

deželna glavarja Južne Tirolske in Koroške, dr. Arno Kompatscher in dr. Peter Kaiser,

ter

škofa dr. Ivo Muser (škofije Brixen/Bozen), in krškega škofa dr. Josef Marketz.

Soorganizatorji: EURAC, Izobraževalna hiša Sodalitas