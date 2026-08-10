Konferenca: Evropa - njen zgodovinski pomen, odgovornost in današnje možnosti

MEDNARODNO POLETNO SREČANJE KAVÖ

EVROPA – NJEN ZGODOVINSKI POMEN, ODGOVORNOST IN DANAŠNJE MOŽNOSTI

Evropa je zibelka demokracije, znanosti, prava in krščanske tradicije. Njeno zgodovino so zaznamovali tako skupne vrednote in kulturni razvoj kot tudi vojne in diktature. Iz teh izkušenj sta se razvili želja po miru in sodelovanju ter današnja evropska povezovanja.

Evropa se danes sooča z velikimi izzivi: podnebnimi spremembami, varnostjo, gospodarsko stabilnostjo, digitalizacijo, varovanjem človekovih pravic in družbeno povezanostjo.

Pri iskanju rešitev imajo pomembno vlogo duhovnost, kultura, gospodarstvo, diplomacija in dejavno sodelovanje vsakega posameznika.

Letošnje srečanje želi spodbuditi razmislek, postavljanje pravih vprašanj in iskanje usmeritev za skupno prihodnost Evrope.