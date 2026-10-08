Koncertna premiera: Skupina VINK

VINK – koncertna premiera

Nov zvok. Osem glasbenikov. 15 avtorskih skladb. Štirje jeziki. In večer, ko se vse začne.

Sobota, 24. oktober 2026, ob 19.30

Kulturni dom Pliberk

Nova glasbena skupina VINK bo 24. oktobra 2026 v Kulturnem domu Pliberk doživela svojo veliko koncertno premiero. Na odru bo prvič zazvenelo 15 popolnoma novih avtorskih skladb, ki so jih člani skupine sami napisali, uglasbili in aranžirali – v nemščini, slovenščini, italijanščini in angleščini.

Glasba skupine VINK pripoveduje o življenju v alpsko-jadranskem prostoru: o ljubezni in prijateljstvu, miru in povezanosti, izgubi in spominu, sanjah, novih začetkih ter pogumu, da živimo sedanji trenutek. Presega jezikovne meje ter različne zgodbe, razpoloženja in zvočne svetove povezuje v skupno glasbeno doživetje.

Njihov zvok je včasih ganljiv in nežen, drugič raskav in neposreden, nato pa spet poln ritma, energije in življenjske radosti. Močni ritmi, izrazita zvoka klavirja in kitare, prepričljiv vokal ter tročlanska pihalna sekcija ustvarjajo samosvoj glasbeni izraz skupine VINK.

Ta večer bo več kot koncert – bo premiera, nov začetek in prvo poglavje nove glasbene zgodbe.

VINK so

Danilo Katz – vokal

Niko Vavti – klavir

Paul Niederl – kitara

David Samitsch – bas kitara

Daniel Kaiser – bobni

Miha Vavti – saksofon

Jan Butej – trobenta

Mario Vavti – pozavna

VINK. 15 avtorskih skladb. Štirje jeziki. En zvok.

Vstopnice

Kulturni dom Pliberk – vstopnice

oeticket – vstopnice