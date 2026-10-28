Koncert: Zoran Predin »Ljubimec iz omare«

Zoran Predin: Ljubimec iz omare

KRAJ: Dunaj, Urania CEENEMA, Uraniastraße 1, 1010

KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 19.30

Vabljeni na koncert Zorana Predina, ki bo z izborom svojih najbolj priljubljenih pesmi popeljal občinstvo skozi več kot štiri desetletja glasbenega ustvarjanja – od uspešnic skupine Lačni Franz do samostojne kariere.

Večer zimzelenih melodij, zgodb in skupnega prepevanja za ljubitelje njegove glasbe vseh generacij.