sobota
Koncert: Zoran Predin »Ljubimec iz omare«
19:30
Dunaj/Wien
Urania, Dunaj
Zoran Predin: Ljubimec iz omare
KRAJ: Dunaj, Urania CEENEMA, Uraniastraße 1, 1010
KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 19.30
Vabljeni na koncert Zorana Predina, ki bo z izborom svojih najbolj priljubljenih pesmi popeljal občinstvo skozi več kot štiri desetletja glasbenega ustvarjanja – od uspešnic skupine Lačni Franz do samostojne kariere.
Večer zimzelenih melodij, zgodb in skupnega prepevanja za ljubitelje njegove glasbe vseh generacij.
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