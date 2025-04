Koncert »Za mir bom govoril«

Za mir bom govoril …

Koncert ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne

Leto 2025 je po vsej Evropi v znamenju spominjanja, saj obeležuje 80. obletnico osvoboditve izpod nacionalsocialističnega režima ter ponovne vzpostavitve demokracije kakor tudi 70. obletnico podpisa avstrijske državne pogodbe, v kateri so med drugim tudi zajamčene pravice Koroških Slovencev. Partizanski boj na Koroškem je bil edini kontinuiran, organiziran in oborožen upor proti NS-režimu na območju današnje Avstrije. Po vojni so s tem lahko z avstrijske strani opozarjali na to, da je Avstrija tako dala lasten prispevek k osvoboditvi izpod NS-režima. To so zahtevale zaveznice v novembru 1943 v Moskovski deklaraciji kot prvi pogoj za ponovno pridobitev lastne državnosti.

Leto 2025 pa stoji tudi za 80. obletnico vrnitve pregnanih Koroških Slovenk in Slovencev. 14. in 15. aprila leta 1942 se je v zgodnjih jutranjih urah začela deportacija Koroških Slovencev. Skupno so nacistične enote izselile 221 slovenskih družin ali več kot 1.000 ljudi. 158 so jih kmalu izpustili, ostalih 917 pa prepeljali v nacistična taborišča po Nemčiji. 53 jih je tam umrlo, ostali pa so se v glavnem vrnili domov šele po koncu druge svetovne vojne.

Iz tega zgodovinskega konteksta Slovensko prosvetno društvo EDINOST v Pliberku organizira koncert borčevskih, partizanskih ter odpornih pesmi povezanih s teksti in recitali v skupnem sestavu moških pevskih zborov s pihalnim orkestrom iz Mežice.

Sodelujoče skupine

MoPZ Foltej Hartman – Pliberk

MoPZ Mežiški knapi – Mežica

Pihalni orkester Rudnika Mežica

Dodatne informacije, rezervacije & Ticket-Hotline: +43 664 81 22 099 €19.45