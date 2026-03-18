Koncert: Vukašin Mišković

Vukašin Mišković – virtuoz kitarske glasbe

Vukašin Mišković, izjemen kitarist, rojen v Srbiji, navdušuje glasbeni svet s svojo virtuoznostjo in vsestranskostjo.

Med letoma 1999 in 2003 je študiral na Umetniški univerzi v Novem Sadu, med letoma 2005 in 2008 pa na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, smer klasična kitara.

Vukašinov glasbeni repertoar ne obsega le klasične glasbe, temveč tudi jazz in glasbo sveta (world music), kar njegovim nastopom daje posebno raznolikost. S številnimi koncerti doma in v tujini si je ustvaril ime ter občinstvo navdušuje s tehnično dovršenostjo in čustveno izraznostjo.

Njegov talent ni ostal neopažen: večkrat je bil nagrajen na državnih tekmovanjih v Srbiji, svoje uspehe pa je kronal kot lavreat tekmovanja »Pietro Ligure« v Italiji leta 2000.

Vukašin Mišković je več kot le kitarist – je pripovedovalec zgodb, ki s svojo glasbo gradi mostove med kulturami. Njegovi koncerti vabijo k odkrivanju kitarske glasbe v vsej njeni raznolikosti in lepoti.

