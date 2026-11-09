petek

20. 11. 2026

Koncert vokalne skupine Oktakord in tamburaškega ansambla Starabanda

19:30

Škofiče/Schiefling am See

Ljudska šola Škofiče

Koncert vokalne skupine Oktakord in tamburaškega ansambla Starabanda
Koncert vokalne skupine Oktakord in tamburaškega ansambla Starabanda

Koncert vokalne skupine Oktakord in tamburaškega ansambla Starabanda

 

Kdaj: petek, 20. november 2026, ob 19.30
Kje: Ljudska šola, Škofiče

Vokalna skupina Oktakord vabi na koncertni večer v Škofičah, kjer bo nastopila skupaj s tamburaškim ansamblom Starabanda.

Večer bo zaznamovalo prepletanje zborovskega petja in zvokov tamburaške glasbe. Obe zasedbi bosta poskrbeli za raznolik glasbeni program in prijetno vzdušje ter obiskovalcem ponudili priložnost za druženje ob glasbi.

Nastopata: Vokalna skupina Oktakord in tamburaški ansambel Starabanda

Prireditelja: Slovensko prosvetno društvo Edinost Škofiče in Slovensko prosvetno društvo Zvezda Hodiše.

 

Prireditelj

SPD Edinost Škofiče

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