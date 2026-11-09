Koncert vokalne skupine Oktakord in tamburaškega ansambla Starabanda

Kdaj: petek, 20. november 2026, ob 19.30

Kje: Ljudska šola, Škofiče

Vokalna skupina Oktakord vabi na koncertni večer v Škofičah, kjer bo nastopila skupaj s tamburaškim ansamblom Starabanda.

Večer bo zaznamovalo prepletanje zborovskega petja in zvokov tamburaške glasbe. Obe zasedbi bosta poskrbeli za raznolik glasbeni program in prijetno vzdušje ter obiskovalcem ponudili priložnost za druženje ob glasbi.

Nastopata: Vokalna skupina Oktakord in tamburaški ansambel Starabanda

Prireditelja: Slovensko prosvetno društvo Edinost Škofiče in Slovensko prosvetno društvo Zvezda Hodiše.