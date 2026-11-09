petek

13. 11. 2026

Koncert vokalne skupine Oktakord in projektnega zbora Mladina poje

19:30

Železna Kapla/Eisenkappel

Hiša kulture – Farna dvorana

Koncert vokalne skupine Oktakord in projektnega zbora Mladina poje
Koncert vokalne skupine Oktakord in projektnega zbora Mladina poje

Koncert vokalne skupine Oktakord in projektnega zbora Mladina poje

 

Kdaj: petek, 13. november 2026, ob 19.30
Kje: Hiša kulture – Farna dvorana, Železna Kapla

Vokalna skupina Oktakord vabi na glasbeni večer v Železni Kapli, kjer se ji bo na odru pridružil projektni zbor Mladina poje.

Obiskovalke in obiskovalce čaka pester program zborovske glasbe, ki bo združil glasove in glasbeno ustvarjalnost obeh zasedb. Koncert bo priložnost za prijetno druženje ob glasbi in skupnem petju.

Nastopata: Vokalna skupina Oktakord in projektni zbor Mladina poje

Prireditelji: Vokalna skupina Oktakord, Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Slovensko prosvetno društvo Zarja.

 

Prireditelj

SPD Zarja

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