petek
Koncert vokalne skupine Oktakord in projektnega zbora Mladina poje
19:30
Železna Kapla/Eisenkappel
Hiša kulture – Farna dvorana
Koncert vokalne skupine Oktakord in projektnega zbora Mladina poje
Kdaj: petek, 13. november 2026, ob 19.30
Kje: Hiša kulture – Farna dvorana, Železna Kapla
Vokalna skupina Oktakord vabi na glasbeni večer v Železni Kapli, kjer se ji bo na odru pridružil projektni zbor Mladina poje.
Obiskovalke in obiskovalce čaka pester program zborovske glasbe, ki bo združil glasove in glasbeno ustvarjalnost obeh zasedb. Koncert bo priložnost za prijetno druženje ob glasbi in skupnem petju.
Nastopata: Vokalna skupina Oktakord in projektni zbor Mladina poje
Prireditelji: Vokalna skupina Oktakord, Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Slovensko prosvetno društvo Zarja.
Kako pridem tja?