Koncert: unorthox radio

Michaela Fröhlich – vokal

Ármin Jámbor – saksofon

Benjamin Foris – klaviature

Gregor Špener – bobni

Lav Vozlić – bas

Za bend Unorthodox Radio že samo ime pove vse: spevne melodije, ki bi jih lahko slišali po radiu, dobijo “neortodoksne” aranžmaje. Petčlanska zasedba navdih črpa iz različnih glasbenih žanrov, predvsem iz R’n’B-ja, neo-soula in jazza. Dodajte še nalezljive groove, svobodno improvizirane solaže in zapomnljive melodije – et voilá: rezultat so sodobne in žanrsko raznolike pop skladbe.