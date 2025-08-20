Koncert: Tonč Feinig & the Little Big Band

V soboto, 23. avgusta, ob 20.00 vabi Tonč Feinig skupaj s zasedbo the Little Big Band na izjemen koncertni večer v bio limonski vrt. Večer obeta raznolik program avtorskih skladb, umetniško aranžiranih ljudskih pesmi ter posebnih interpretacij uspešnic Davida Bowieja in Boba Dylana. Kot posebni gost se bo pridružil saksofonist Edgar Unterkirchner.

Info: swing, groove in močna čustva, s posebnim gostom Edgarjem Unterkirchnerjem (saksofon)

Vstopnice: www.zitrusgarten.at