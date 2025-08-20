Novice logo
sobota

23. 8. 2025

Koncert: Tonč Feinig & the Little Big Band

20:00

Bekštanj/Finkenstein

Bio limonski vrt Ceron

V soboto, 23. avgusta, ob 20.00 vabi Tonč Feinig skupaj s zasedbo the Little Big Band na izjemen koncertni večer v bio limonski vrt. Večer obeta raznolik program avtorskih skladb, umetniško aranžiranih ljudskih pesmi ter posebnih interpretacij uspešnic Davida Bowieja in Boba Dylana. Kot posebni gost se bo pridružil saksofonist Edgar Unterkirchner.

Info: swing, groove in močna čustva, s posebnim gostom Edgarjem Unterkirchnerjem (saksofon)

Vstopnice: www.zitrusgarten.at

