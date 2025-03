Koncert: Tonč Feinig & Band

KRAJ: Kammerlichtspiele

Tonč Feinig & Band, prvič v Kammerlichtspiele!

Tonča Feiniga in Michaela Eriana povezuje že desetletja trajajoče prijateljstvo, ki sega vse do začetkov jazzovskega oddelka takratnega "Konse" v Celovcu. Oba sta študirala tudi v Haagu na Nizozemskem in oba sta se (že več kot 20 let) vrnila na Koroško, od koder sta glasbeno izjemno dejavna.

Doživite to glasbeno srečanje na najvišji ravni!