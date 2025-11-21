Koncert: The Jakob Manz Project

Kraj dogodka: Brauhaus Breznik, 10. Oktober Platz 9, 9150 Pliberk

Začetek: sre., 26. nov. 2025 ob 20.00

Vstopnina: 25 €

The Jakob Manz Project

Jakob Manz, saksofon

Hannes Stollsteimer, klavir

Frieder Klein, bas

Leo Asal, bobni

Težko je verjeti, da je komaj malo čez dvajset. Tako ali drugače si to verjetno mislijo mnogi, ki Jakob Manza s svojo zasedbo The Jakob Manz Project prvič slišijo v živo. Njihova glasba je tako suverena, neposredna in polna groovea, da bi človek ob zaprtih očeh pričakoval skupino, ki je svoje muziciranje izpopolnjevala več let.

Z Hannesom Stollsteimerjem, Friederjem Kleinom in Leom Asalom je Manz našel tri glasbene sopotnike, ki so komaj kaj starejši in prav tako nadarjeni kot on. Skupaj uresničujejo privlačno, prepričljivo vizijo soulističnega jazza, ki poslušalca povsem prevzame.

Album The Answer (januar 2024, Act Music) zrelo izoblikovano dokazuje, da ni treba veliko poguma, da bi napovedali – o Jakobu Manzu bomo še veliko slišali.