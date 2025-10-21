Koncert: Steps into the Weather

sreda
20:00
Pliberk/Bleiburg
Grenzlandheim
Prizorišče: Grenzlandheim, Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk
Začetek: sreda, 29. oktober 2025, ob 20.00
Vstopnina: 30 €
Peter Erskine and Mike Mainieri with the Dr. Um Band
PETER ERSKINE – bobni
MIKE MAINIERI – vibrafon
JOHN BEASLEY – klavir/klaviature
BOB SHEPPARD – saksofon
MATTHEW GARRISON – bas
Pet umetnikov z legendarnimi karierami, pet vrhunskih mojstrov svojih instrumentov se sreča na glasbenem popotovanju skozi nepozabni repertoar med skupinama Weather Report in Steps Ahead.
