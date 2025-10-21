Novice logo
sreda

29. 10. 2025

Koncert: Steps into the Weather

20:00

Pliberk/Bleiburg

Grenzlandheim

Koncert: Steps into the Weather

Koncert

Steps into the Weather

Prizorišče: Grenzlandheim, Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk
Začetek: sreda, 29. oktober 2025, ob 20.00
Vstopnina: 30 €

Peter Erskine and Mike Mainieri with the Dr. Um Band

PETER ERSKINE – bobni
MIKE MAINIERI – vibrafon
JOHN BEASLEY – klavir/klaviature
BOB SHEPPARD – saksofon
MATTHEW GARRISON – bas

Pet umetnikov z legendarnimi karierami, pet vrhunskih mojstrov svojih instrumentov se sreča na glasbenem popotovanju skozi nepozabni repertoar med skupinama Weather Report in Steps Ahead.

