petek

3. 10. 2025

Koncert: Söndörgö (Madžarska)

20:00

Trg na Koroškem/Feldkirchen in Kärnten

Amthof Trg

Koncert: Söndörgö (Madžarska)

Madžarska zasedba Söndörgő bo leta 2025 praznovala svojo 30-letnico – mejnik za eno najbolj vznemirljivih in inovativnih skupin na mednarodni svetovni glasbeni sceni. Skupino so ustanovili člani ugledne glasbene družine Eredics, njihova glasba pa je globoko zakoreninjena v južnoslovanski in balkanski tradiciji.

Navdihnjeni z legendarnim ansamblom Vujicsics in oblikovani v duhu Zoltána Kodálya, glasbeniki spajajo izvirnost z virtuoznostjo, globino z nalezljivo energijo ter ustvarjajo edinstveno kombinacijo pristnosti in sodobnega umetniškega izraza.

