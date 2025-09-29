Koncert: Söndörgö (Madžarska)

Madžarska zasedba Söndörgő bo leta 2025 praznovala svojo 30-letnico – mejnik za eno najbolj vznemirljivih in inovativnih skupin na mednarodni svetovni glasbeni sceni. Skupino so ustanovili člani ugledne glasbene družine Eredics, njihova glasba pa je globoko zakoreninjena v južnoslovanski in balkanski tradiciji.

Navdihnjeni z legendarnim ansamblom Vujicsics in oblikovani v duhu Zoltána Kodálya, glasbeniki spajajo izvirnost z virtuoznostjo, globino z nalezljivo energijo ter ustvarjajo edinstveno kombinacijo pristnosti in sodobnega umetniškega izraza.