Koncert skupine Širom

26. junij 2025, ob 21.00

Širom

Koncert

Vstop: od 20.30

Začetek: 21.00

Vstop prost

Širom, ena najbolj znanih slovenskih progresivnih folk skupin, bo pripravila koncert na resnično posebni prireditveni lokaciji — v graškem Dom im Berg, ki je zaradi svoje odlične akustike in edinstvenega ambienta v notranjosti Schlossberga kot ustvarjen za atmosferske zvoke te zasedbe.

Širom sestavljajo Iztok Koren, Samo Kutin in Ana Kravanja, ki z več kot desetimi instrumenti ustvarjajo lasten, homogen glasbeni izraz, ki se giblje med ljudskimi melodijami in sodobnimi akustičnimi rock meditacijami.

Nastaja prizemljen, a hkrati mističen minimalizem. Glasba skupine Širom je kontemplativna, po potrebi tudi groba, bolj bendovska kot komorna, bolj ulična kot urbana.

Iztok Koren – banjo, bas boben, zvončki, balafon

Ana Kravanja – violina, viola, ribab, kalimba, bendir, balafon

Samo Kutin – ukulele, kalimba, lastnoročno izdelane harfe in steel drum, balafon

Po koncertu bo sledil nastop Dominika Kreuzerja in Laina Iwakure ter DJ set Zvonka v okviru prireditvene serije Nerd Nights, ki jo organizira Institute for Sonic Welfare.

Ta serija služi kot prostor za preizkušanje, razvoj in promocijo prostorske zvočne umetnosti ter ponuja oder tako mladim kot tudi priznanim glasbenikom.

V sodelovanju z Pavelhaus/Pavlova hiša, Grazer Spielstätten, Institute for Sonic Welfare in Elevate.