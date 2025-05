Koncert: Shifting Roots (Support: David Ambrosch Fusion Quartett)

Glasbena skupina iz Koroške s prefinjenim občutkom združuje folkloro in jazz. Ustvarjajo edinstvene aranžmaje nemških in slovenskih ljudskih pesmi iz svoje domače regije, hkrati pa jih navdihujejo lastne skladbe in interpretacije teh pesmi. V ospredju je spoštovanje njihovih korenin ter želja, da iz njih ustvarijo nekaj novega in svojega.