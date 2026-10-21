četrtek

29. 10. 2026

Koncert: Saxofour - 30 let

20:00

Pliberk/Bleiburg

Gostilna Breznik / Brauhaus Breznik

Koncert: Saxofour - 30 let
Koncert: Saxofour - 30 let

Koncert: Saxofour – 30 let

Kdaj: četrtek, 29. oktobra, ob 20.00
Kje: pri Brezniku v Pliberku

Vabljeni na koncert Saxofour – 30 let.

Nastopajo:

  • Florian Bramböck – tenorski in baritonski saksofon
  • Klaus Dickbauer – altovski saksofon, klarinet in basovski klarinet
  • Christian Maurer – sopranski in tenorski saksofon
  • Wolfgang Puschnig – altovski saksofon in flavta

Pridružila se jima bosta Robert Riegler na basu in Wolfi Rainer na bobnih.

Prireditelj

Kulturinitiative Bleiburg

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