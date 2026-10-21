Koncert: Saxofour – 30 let

Kdaj: četrtek, 29. oktobra, ob 20.00

Kje: pri Brezniku v Pliberku

Vabljeni na koncert Saxofour – 30 let.

Nastopajo:

Florian Bramböck – tenorski in baritonski saksofon

– tenorski in baritonski saksofon Klaus Dickbauer – altovski saksofon, klarinet in basovski klarinet

– altovski saksofon, klarinet in basovski klarinet Christian Maurer – sopranski in tenorski saksofon

– sopranski in tenorski saksofon Wolfgang Puschnig – altovski saksofon in flavta

Pridružila se jima bosta Robert Riegler na basu in Wolfi Rainer na bobnih.