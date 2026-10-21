četrtek
29. 10. 2026
Koncert: Saxofour - 30 let
20:00
Pliberk/Bleiburg
Gostilna Breznik / Brauhaus Breznik
Koncert: Saxofour – 30 let
Kdaj: četrtek, 29. oktobra, ob 20.00
Kje: pri Brezniku v Pliberku
Vabljeni na koncert Saxofour – 30 let.
Nastopajo:
- Florian Bramböck – tenorski in baritonski saksofon
- Klaus Dickbauer – altovski saksofon, klarinet in basovski klarinet
- Christian Maurer – sopranski in tenorski saksofon
- Wolfgang Puschnig – altovski saksofon in flavta
Pridružila se jima bosta Robert Riegler na basu in Wolfi Rainer na bobnih.
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