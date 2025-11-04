Koncert: ROBA »Himmel wieder blau«

ROBA »Himmel wieder blau«

Kdaj: 20. 11. 2025 ob 20.00

Kje: Kammerlichtspiele, Celovec

Bleščeči outfiti, zapeljivi zvoki in pesmi, ki spominjajo na velike italo-pop klasike iz 70. in 80. let:

Skupina ROBA predstavlja nepogojno umetniško predanost in veselje do življenja. To strast praznuje s spevnimi, ponavljajočimi se melodijami, ki so pametno inštrumentirane, se hitro usedejo v ušesa poslušalcev in vabijo k petju.

Nemškobesedilne pesmi, napisane iz ženske jaz-perspektive, obravnavajo vsakdanje situacije medosebnih odnosov – od ljubezni in partnerstva do prijateljstva in klasičnega »špasa« (G’spusi). Besedila izstopajo po premišljeni drži in samozavestni ženski poziciji, saj prevzemajo tradicionalno moško razumljene teme, kot so hedonizem, družbena in spolna samoodločba ter svoboda v izražanju in načinu življenja.

Analogni sintetizatorski zvoki, ročno odigrani inštrumenti, retro estetika in hudomušna naklonjenost kiču skupino ločijo od sodobnih trendov ter poveličajo lepoto skupnega čutenja z veličino in italijanskim šikom.

Zasedba:

Valentina Inzko Fink – vokal, kitara

Sara Gregoric – bas

Lukas Popp – bobni

Matthias Liener – klaviature

Predskupina: KRAWALL

Gradiščanski duo KRAWALL s svojim debutnim albumom »Durch die Nocht« prinaša močno mešanico popa, rocka in narečnega izraza.

Njihov singel »Bei dir« je že pristal na Ö3 lestvici in obljublja še več.

Z 11 čustvenimi skladbami pripovedujeta zgodbe noči – surove, resnične in brezmejne.

Kot predskupina Seiler & Speer, Edmund in Josh navdušujeta tudi v živo na velikih odrih.