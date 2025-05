Koncert: »Pred mano je poletje«

Mešani pevski zbor PODJUNA Pliberkvabi na tradicionalni pomladni koncert, ki bo v soboto, 24. maja 2025, ob 19.30 v Kulturnem domu v

Pliberku. Zbor leta 2023 se je pred natanko enim letom v okviru svoje 50. obletnice predstavil s projektom OPUS 50 : SOLO PODJUNA. Letos pevke in pevci MePZ PODJUNA Pliberk pozdravljajo zbore iz bližnje okolice. Poleg otroškega in mladinskega zbora MLADA PODJUNA bodo na koncertu pod geslom „Pred mano je poletje“ nastopili Mešani pevski zbor GOROTAN s Šmihela in MGV Petzen Loibach. Veselimo se pestrega in raznolikega zborovskega večera in vašega obiska.

Datum in ura:

Sobota, 24. maj 2025, ob 19.30 uri

Lokacija:

Kulturni dom Pliberk

Vstopnice:

predprodaja: € 10,00

večerna blagajna: € 12,00