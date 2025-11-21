Koncert: Oskar Haag

Oskar Haag – Teenage Lullabies

Lullaby Records

Oskar Haag (roj. 2005 v Celovcu) je eden najobetavnejših mladih avstrijskih glasbenikov. Prvič je navdušil leta 2021 na Popfestu na Dunaju, ko je kot 15-letnik z glasom in kitaro ustvaril že skoraj legendarni nastop. Marca 2023 je izdal svoj prvenec Teenage Lullabies.

Njegove prve uspešnice so postale hit na radiu FM4, vendar Haag ostaja zvest sebi – namesto da bi sledil glasbeni industriji, je ustanovil lastno založbo in ustvarja po svoji viziji.

Album prinaša 13 iskrenih, intimnih pesmi, ki združujejo krhkost in moč ter poslušalcu ponujajo tolažbo in upanje. Haagova glasba ni beg, ampak povabilo, da živimo bolj pogumno – tako kot pravi pesem Don’t Just Exist, Live.

Teenage Lullabies dokazuje, da lahko velika pop glasba nastane iz preprostosti in iskrenosti.