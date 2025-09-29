Koncert: Noreia String Quartet

Godalni kvartet Noreia String Quartet sestavljajo štiri mlade glasbenice, ki so študirale na Zasebni univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu/Klagenfurtu ter na Zasebni univerzi za glasbo in umetnost mesta Dunaj in kot kvartet muzicirajo že skoraj tri leta.

V svojem ustvarjanju so se posvetile oblikovanju izjemnih in aktualnih koncertnih konceptov, saj jih druži zanimanje za odkrivanje skritih glasbenih zakladov in njihovo predstavljanje občinstvu. S pestro in živahno programsko ponudbo, povezovanjem z drugimi kulturnimi področji ter z eksperimentiranjem s koncertno situacijo kvartet rad presega včasih preveč stroge meje klasičnega koncertnega okvira.

Noreia String Quartet