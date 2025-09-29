Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

četrtek

11. 9. 2025

Koncert: Noreia String Quartet

20:00

Trg na Koroškem/Feldkirchen in Kärnten

Amthof Trg

Koncert: Noreia String Quartet
Koncert: Noreia String Quartet

Godalni kvartet Noreia String Quartet sestavljajo štiri mlade glasbenice, ki so študirale na Zasebni univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu/Klagenfurtu ter na Zasebni univerzi za glasbo in umetnost mesta Dunaj in kot kvartet muzicirajo že skoraj tri leta.

V svojem ustvarjanju so se posvetile oblikovanju izjemnih in aktualnih koncertnih konceptov, saj jih druži zanimanje za odkrivanje skritih glasbenih zakladov in njihovo predstavljanje občinstvu. S pestro in živahno programsko ponudbo, povezovanjem z drugimi kulturnimi področji ter z eksperimentiranjem s koncertno situacijo kvartet rad presega včasih preveč stroge meje klasičnega koncertnega okvira.

Noreia String Quartet
Ich schließe meine Augen

Alma Portič, Violine
Lena Kolter, Violine
Anna Bednarchuk, Viola
Jana Thomaschütz, Violoncello

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt