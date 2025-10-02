Koncert: Nejc Pipp

Na letošnji izvedbi showcase festivala Waves Vienna bosta slovensko glasbeno produkcijo zastopala Nejc Pipp in KiKi.

NEJC PIPP

3. oktober, 19:15–20:00

Café Carina, Josefstädter Str. 84, 1080 Dunaj

Nejc Pipp je škofjeloški pevec, pisec besedil & producent. Njegov glas se giblje med R&B, elektroniko, jazzom in ambientalno glasbo. Tkanje razpoloženjskih melodičnih pripovedi s tesnimi ritmi ustvarja zvočne pokrajine, ki odmevajo s čustveno globino. Na glasbeno sceno je odmevno vstopil s svojim nastopom na festivalu MENT 2024, kjer je predstavil svoj drugi album Entropy. Glasbeni kritiki njegovo glasbo opisujejo kot surov dragulj, ki deluje z globoko in iskreno poezijo, kar je nenavadno za tako mladega duha.