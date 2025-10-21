Koncert

Mind Tree feat. Žiga Smrdel

Kje: Brauhaus Breznik, 10. Oktober Platz 9, 9150 Pliberk / Bleiburg

Začetek: četrtek, 13. november 2025, ob 20.00

Vstopnina: 20 €

Mind Tree

Matic Štemberger (klavir)

Peter Smrdel (kontrabas)

Žiga Smrdel (bobni)

Mind Tree je sodobni jazzovski trio treh izjemnih mladih slovenskih glasbenikov. Skupina ustvarja izvirno glasbo, ki jo navdihujeta jazz in improvizacija, pa tudi klasična glasba ter alternativni žanri. Aprila 2023 je trio izdal svoj prvenec Catharsis, ki je bil deležen navdušenih kritik.

V Pliberku bodo predstavili svoj drugi album. Novo gradivo odraža čustveni in družbeni vpliv svetovnih dogodkov zadnjih dveh let ter kolektivne napetosti, spremembe in odpornost preoblikuje v dinamično glasbeno pripoved.