Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

četrtek

13. 11. 2025

Koncert: Mind Tree feat. Žiga Smrdel

20:00

Pliberk/Bleiburg

Brauhaus Breznik

Koncert: Mind Tree feat. Žiga Smrdel
Koncert: Mind Tree feat. Žiga Smrdel

Koncert

Mind Tree feat. Žiga Smrdel

Kje: Brauhaus Breznik, 10. Oktober Platz 9, 9150 Pliberk / Bleiburg
Začetek: četrtek, 13. november 2025, ob 20.00
Vstopnina: 20 €

Mind Tree

Matic Štemberger (klavir)
Peter Smrdel (kontrabas)
Žiga Smrdel (bobni)

Mind Tree je sodobni jazzovski trio treh izjemnih mladih slovenskih glasbenikov. Skupina ustvarja izvirno glasbo, ki jo navdihujeta jazz in improvizacija, pa tudi klasična glasba ter alternativni žanri. Aprila 2023 je trio izdal svoj prvenec Catharsis, ki je bil deležen navdušenih kritik.

V Pliberku bodo predstavili svoj drugi album. Novo gradivo odraža čustveni in družbeni vpliv svetovnih dogodkov zadnjih dveh let ter kolektivne napetosti, spremembe in odpornost preoblikuje v dinamično glasbeno pripoved.

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt