Koncert: Klaus Paier & orkester

Petek, 27. marca, ob 20.00

Amthof – Trg/Feldkirchen

Klaus Paier – akordeon, bandoneon

Camerata Sinfonica Austria / dirigent: Davorin Mori

Posebna gostja: Asja Valčič – violončelo

Novi album (CD/LP): View to Horizon

Dramatičnost je bila vedno značilna za to, kar Klaus Paier izvablja iz bandoneona in svojega lastno izdelanega akordeona »Passion«. Naj bo kot solist, v dolgoletnem duu s čelistko Asjo Valčič, v zadnjem času tudi z basistom Florianom Dohrmannom, v triu ali s godalnim kvartetom – zaradi svoje edinstvene tehnike, prepoznavnega sloga in skladateljske domišljije sodi Paier med velike, žanrsko raznolike pripovedovalce zgodb svojega instrumenta. Umetnost, ki je pravzaprav čakala na večji, orkestrski format.

Pri svojem prvem orkestrskem projektu Paier to uresniči z 22 godalci in pihalci ansambla Camerata Sinfonica Austria. Orkester, ki ga je leta 2017 soustanovil pianist in dirigent Davorin Mori in se je že uveljavil z izjemnimi nastopi na pomembnih festivalih, se po vzoru Schönbergovega znamenitega dunajskega »Vereina za glasbene zasebne izvedbe« razume kot solistični ansambel in je zato idealen zvočni partner za Paierjeve zahtevne skladbe.

Na albumu View to Horizon skupaj ustvarijo glasbeno pripoved v petih skladbah, med njimi večdelna »Premiere Suite« in »Five Musical Moments«. Od energičnega uvoda »Rise up to fly«, preko sanjavega »Awaken from Dreams« do razkošnega »Sunset« Paier virtuozno prepleta solistični del z različnimi orkestrskimi zasedbami ter ustvarja zaokroženo zvočno doživetje. Od lirične zasanjanosti do divjih melodičnih vzponov prebudi širok spekter čustev. Če so bile »Cinema Scenes« z Asjo Valčič pred petimi leti intimna glasbena izkušnja, je View to Horizon zdaj pravo veliko glasbeno doživetje.