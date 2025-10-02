Koncert: KIKI

KIKI

4. oktober, 19:30-20:15

FaniaLive, U-Bahn Bogen Gürtellinie 22-23, 1080 Dunaj

KiKi je ena najbolj izrazitih sodobnih glasbenih avtoric na slovenski sceni. Radio Študent jo je poimenoval »čarovnica intimnih pripovedk«, njeno glasbo pa kot »magični folk-pop«. Njeno delo odlikujejo zvočna milina, večplastni vokalni aranžmaji ter temačno-poetično besedilo, s čimer ustvarja izkustveno glasbo, ki presega žanrske okvire. Svoj prepoznavni umetniški izraz je začela graditi leta 2021 s pesmijo Punčka iz papirja, leta 2023 pa izdala prvenec KRiKi, razširjen leta 2024 z izdajo KRiKi Extended (Celinka). Letos se je predstavila na tekmovanju EMA s skladbo O-ou, s katero je pokazala svoj najnovejši ustvarjalni premik. Nastopa v zasedbi z glasbeniki Janom Kopačem (kitara), Martinom Jocifom (bobni), Matevžem Košutnikom (klaviature), ter spremljevalnima vokalistkama Niko Trdin in Galo Pregel.