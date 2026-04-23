Koncert: kelagBIGband meets RIVER

kelagBIGband meets RIVER

Petek, 1. maj 2026, ob 20.00

Grenzlandheim

Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk/Bleiburg

Vstopnina: 30 €

S kartico KIB-CARD pomlad/poletje 2026 je vstop prost

KIB-CARD pomlad/poletje 2026 Cena: 80 € (vključno z 10 % DDV)

Kelag Bigband daje glasbi virtuoznega avstrijskega jazz kvarteta RIVER (Feldgrill, Unterköfler, Asatrian, Springer) novo preobleko!

Glasba, ki jo med drugim navdihuje fusion jazz iz 80. let, ter energična in prefinjeno zasnovana groove usmerjenost nagrajenih glasbenikov kvarteta bo tako prvič zazvenela v jazzovski orkestrski zasedbi.

Kelag Bigband je glasbeni ambasador koncerna Kelag in je od leta 2001 stalnica na avstrijski glasbeni sceni – izkušeni glasbeniki, profesionalna organizacija in strokovno vodstvo so temelj njihove visoke kakovosti in prepoznavnega zvoka.

Kelag Bigband

Vodstvo: Hans Lassnig-Walder

River:

Nina Feldgrill (električni bas, dobitnica jazz štipendije Ö1 2024)

Robert Unterköfler (saksofon, dobitnik jazz štipendije Ö1 2018)

Erik Asatrian (klaviature)

Simon Springer (bobni)