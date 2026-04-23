petek

1. 5. 2026

Koncert: kelagBIGband meets RIVER

kelagBIGband meets RIVER

Petek, 1. maj 2026, ob 20.00

Grenzlandheim
Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk/Bleiburg

Vstopnina: 30 €
S kartico KIB-CARD pomlad/poletje 2026 je vstop prost

KIB-CARD pomlad/poletje 2026 Cena: 80 € (vključno z 10 % DDV)

Kelag Bigband daje glasbi virtuoznega avstrijskega jazz kvarteta RIVER (Feldgrill, Unterköfler, Asatrian, Springer) novo preobleko!

Glasba, ki jo med drugim navdihuje fusion jazz iz 80. let, ter energična in prefinjeno zasnovana groove usmerjenost nagrajenih glasbenikov kvarteta bo tako prvič zazvenela v jazzovski orkestrski zasedbi.

Kelag Bigband je glasbeni ambasador koncerna Kelag in je od leta 2001 stalnica na avstrijski glasbeni sceni – izkušeni glasbeniki, profesionalna organizacija in strokovno vodstvo so temelj njihove visoke kakovosti in prepoznavnega zvoka.

Kelag Bigband
Vodstvo: Hans Lassnig-Walder

River:
Nina Feldgrill (električni bas, dobitnica jazz štipendije Ö1 2024)
Robert Unterköfler (saksofon, dobitnik jazz štipendije Ö1 2018)
Erik Asatrian (klaviature)
Simon Springer (bobni)

Prireditelj

Kulturinitiative Bleiburg

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?