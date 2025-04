Koncert: Katalena

Šestčlanska skupinačrpa navdih iz zapuščine slovenskih ljudskih pesmi, ki jo prilagaja in izvaja v skladu s svojo lastno estetiko ter preferencami. Temeljna predpostavka njenega ustvarjanja je prepričanje v brezčasnost tradicionalne glasbe, ki je po mnenju članov še vedno živa v mlajših generacijah – ne kot nek že davno izgubljen objekt, temveč kot vitalna tradicija. Katalena skuša to glasbeno dediščino poživiti z lastno svežo energijo, hkrati pa zavreči ideološke konotacije in omogočiti, da prevladajo njena igrivost ter nalezljivi ritmi.

Skupina je nastopila skorajda v vsakem klubu, koncertni dvorani ali na festivalskem odru v Sloveniji, za seboj pa ima tudi nastope v ZDA, Izraelu ter po večjem delu Evrope. Junija 2021 so objavili svoj deveti album Kužne pesmi.

Katalena – Enci Benci