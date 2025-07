Koncert: J'KIFFE

Mednarodni jazz kvartet J’KIFFE v živo v Villi For Forest

Zasedbo sestavljajo štirje mladi, vrhunski glasbeniki, ki študirajo na priznanih glasbenih akademijah v Parizu, na Dunaju, v Ljubljani in Los Angelesu: Keita Janota (alt saksofon), Aljoša Kavčič (klavir), Tjan Šoštarič (kontrabas) in Rene Grajfoner (bobni).

S svojimi avtorskimi skladbami in svežo mešanico progresivnega jazza in soulovskih elementov kvartet J’kiffe navdušuje s tehnično dovršenostjo, energijo in strastjo.

Ime J’kiffe, izhaja iz francoskega izraza za »to mi je všeč« oziroma »obožujem to« in odraža strast, ki jo kvartet vlaga v svojo glasbo, ter njihovo ljubezen do ustvarjanja.