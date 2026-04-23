Koncert: Jelena Popržan Quartett

Jelena Popržan Quartett

Kraj dogodka: Brauhaus Breznik, 10.-Oktober-Platz 9, 9150 Pliberk

Začetek: četrtek, 14. maj 2026 ob 20.00

Vstopnina: 25 €

Karizmatična violistka, pevka in zvočna umetnica iz Vojvodine (Srbija), znana po svojem izrazito niansiranem vokalu, je z zasedbami, kot so Catch-Pop String-Strong, Sormeh in Madame Baheux, močno obogatila tukajšnjo glasbeno sceno. Po odmevnem solističnem programu »La Folia« zdaj predstavlja nov projekt z novo zasedbo.

V knjižici društva Theodorja Kramerja je odkrila pesmi poljsko-dunajske pesnice Tamar Radzyner (1927–1991), ki so jo globoko ganile. Poljska Judinja, ki je sodelovala v oboroženem odporu in preživela holokavst, je na Dunaju in v nemškem jeziku našla nov dom. Sodelovala je z Georgom Kreislerjem in Topsy Küppers ter pisala pesmi, prežete z vedrim pesimizmom in ostrim humorjem. Jelena Popržan ji s ciklom pesmi postavlja glasbeni spomenik. Večji del programa pa sestavljajo njene povsem nove instrumentalne skladbe – dela, polna domišljijskih zvočnih podob in melodičnih zgodb.

Zasedba:

Jelena Popržan | quinton (5-strunska viola), glas, kompozicija

Christoph Pepe Auer | klarinet, alt saksofon

Clemens Sainitzer | violončelo

Lina Neuner | kontrabas