petek
Koncert: Hostnik pa Krečič »KUROSKI, pesmi domovini«
19:30
Bistrica v Rožu/Feistritz im Rosental
Kmetija Baumgartner (p. d. Ibovnik)
Hostnik pa Krečič: KUROSKI
Pesmi domovini Tomaž Hostnik – klavir, Matija Krečič – violina
Pod imenom Hostnik pa Krečič se razgaljata skladate-lja, akademsko izobražena ljudska godca, ruralna raz-grajača in rahločutna slavčka, Tomaž Hostnik na klavi-aturah in Matija Krečič na goslih.
Tomaževa izvirna, neizprosna in poetična besedila v narečju, prežeta z dobršno mero črnega humorja in obskurne ljudske metaforike, ter povsem samosvoje uglasbitve v polnosti zažarijo ob brezhibno izdelanih aranžmajih in instrumentalnih intervencijah enega naj-uspešnejših skladateljev in aranžerjev mlajše generaci-je, Matije Krečiča.
Škofjeloški kavboj za klavirjem in prvi bariton trnovske-ga kora, vam bosta s svojima krhkima, neponarejenima glasovoma in močno odrsko prezenco pričarala večer, za katerega boste v galeriji spominov zagotovo prisilje-ni izbrati posebno mesto.
