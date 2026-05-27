Koncert: Hostnik pa Krečič »KUROSKI, pesmi domovini«

Hostnik pa Krečič: KUROSKI

Pesmi domovini Tomaž Hostnik – klavir, Matija Krečič – violina

pri Ibovniku – Biokmetija Baumgartner

Bistrica pri Šentjakobu_Feistritz bei St. Jakob

Pod imenom Hostnik pa Krečič se razgaljata skladate-lja, akademsko izobražena ljudska godca, ruralna raz-grajača in rahločutna slavčka, Tomaž Hostnik na klavi-aturah in Matija Krečič na goslih.

Tomaževa izvirna, neizprosna in poetična besedila v narečju, prežeta z dobršno mero črnega humorja in obskurne ljudske metaforike, ter povsem samosvoje uglasbitve v polnosti zažarijo ob brezhibno izdelanih aranžmajih in instrumentalnih intervencijah enega naj-uspešnejših skladateljev in aranžerjev mlajše generaci-je, Matije Krečiča.

Škofjeloški kavboj za klavirjem in prvi bariton trnovske-ga kora, vam bosta s svojima krhkima, neponarejenima glasovoma in močno odrsko prezenco pričarala večer, za katerega boste v galeriji spominov zagotovo prisilje-ni izbrati posebno mesto.