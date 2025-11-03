Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

četrtek

6. 11. 2025

Koncert: Ethnic Heritage Ensemble

20:00

Beljak/Villach

Kulturhof

Koncert: Ethnic Heritage Ensemble
Koncert: Ethnic Heritage Ensemble

Ethnic Heritage Ensemble

Kahil El´Zabar, drums, perc, voice

Corey Wilkens, tp

Alex Harding, bsax

Ishmael Ali, cello

Ethnic Heritage Ensemble odlikujejo neverjeten ritem, inovativne harmonije in kontrapunkti, uravnoteženo medsebojno sodelovanje med glasbeniki ter visoko razvita in izrazita dinamika zasedbe.
»Smo močni, samosvoji solisti z globokim vpogledom v glasbeno zgodovino, z izvirnostjo, neustrašnostjo in globoko duhovnostjo,« pravi Kahil El’Zabar.

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt