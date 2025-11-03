Koncert: Ethnic Heritage Ensemble

Ethnic Heritage Ensemble

Kahil El´Zabar, drums, perc, voice

Corey Wilkens, tp

Alex Harding, bsax

Ishmael Ali, cello

Ethnic Heritage Ensemble odlikujejo neverjeten ritem, inovativne harmonije in kontrapunkti, uravnoteženo medsebojno sodelovanje med glasbeniki ter visoko razvita in izrazita dinamika zasedbe.

»Smo močni, samosvoji solisti z globokim vpogledom v glasbeno zgodovino, z izvirnostjo, neustrašnostjo in globoko duhovnostjo,« pravi Kahil El’Zabar.