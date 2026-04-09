Koncert družine Danica: Trikrat tri

Trikrat tri je medgeneracijski koncert ljudskih pesmi, pri katerem se povezujejo zbor, orkester in scena. Sodelujejo otroci, odrasli in starejši pevci, torej »družina Danica«. Je poskus, spraviti na oder koroško narodno pesem v »novem gvantu«, z novimi aranžmaji, s scensko povezavo.

Medgeneracijski projekt Triktat tri oblikuje 40-članski zbor (od Zvezdic pa do Korenin Danice). Orff orkester tvori desetčlanska ritmična sekcija. Čudovite aranžmaje za orffov instrumentarij je pripravil salzburški strokovnjak za orff glasbo Christoph Matl. Pesmi so duhovito povezane v enoto. Projekt vodita Sara Ouschan in Doris Wakounig, scensko pa pomaga Aleksander Tolmaier.

Namen projekta je med drugim tudi v tem, da se mladim (zopet) približa narodno pesem in ljubezen do nje. Pri tem naj bi se posredoval tudi orffov celostni pristop h glasbi, da glasba nastaja v človeku, da se povežejo glas, glasbila, telo, ritem, gib, muziciranje pač.

