Koncert: Drašler/Resnik Trio

DRAŠLER/RESNIK TRIO

8. 2., Einlass ab 19:30: Vekks, Dunaj

Support: Bneleti (Ben Wheeler)

Vid Drašler – bobni (DKD-Trio, trójnik, Orchester Senza Confini, Orkestrada), Jošt Drašler – bas (DKD-Trio, Orch Senza. Confini, Jani Moder Trio, Vito marence Gruppe ..) in Cene Resnik – tenorski saksofon (Cene Resnik Quartet, trójnik, Watch for dogs–Trio, Orch. Senza Confini) tvorijo trio, ki se je zapisal improvizacijskemu in prostemu jazzu. Na Dunaju se jim bo pridružil še Eric Arn – kitara (Vienna Improvisers Orchestra, Alle Formen Trio, Mieryela ensemble).

Poskušajo zajeti melodije, vse vrste zvokov in ritmov, samo struktur ne. Igrajo na tanki meji, kjer njihov glasbeni material ostaja zaznaven, otipljiv, a tudi krhek. Tako se počutijo vključeni v sooblikovanje glasbenega ustvarjanja na enem velikih ustvarjalnih področij nove glasbe. Cilj je ustvariti nove izkušnje in nove povezave z drugimi deli Evrope