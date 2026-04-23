Koncert: Billy Cobham Quintet

Billy Cobham Quintet

Kraj dogodka: Grenzlandheim, Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk/Bleiburg

Začetek: sobota, 16. maj 2026 ob 20.00

Vstopnina: 30 €

Zasedba:

Gary Husband – klaviature

Bjorn Arko – saksofon

Rocco Zifarelli – kitara

Victor Cisternas – bas

Billy Cobham – bobni

Billy Cobham se je rodil 16. maja 1944 v Panami in odraščal v Brooklynu v New Yorku. Svoj 82. rojstni dan bo tako praznoval s koncertom v kulturnem mestu Pliberk/Bleiburg!

Kaj sploh še povedati o Billyju Cobhamu? Je eden od očetov jazz rocka in ključna figura fusion glasbe. Miles Davis je mladega Cobhama povabil k legendarnim snemalnim seansam za album »Bitches Brew«, ki so zaznamovale glasbeno zgodovino. Njegov prvenec iz leta 1973 je postal mejnik, z albumom »Spectrum« pa je razvil lasten slog med jazzom, rockom in funkom ter navdušil občinstvo po vsem svetu. V glasbo je vpeljal nove načine igranja, ki še danes vplivajo tako na jazz kot na rock.

Sodeloval je z največjimi imeni, od Milesa Davisa in Mahavishnu Orchestra Johna McLaughlina do Georgea Bensona. S svojo skupino, s katero že vrsto let deluje iz Švice, svoje skladbe nenehno posodablja in dokazuje, da njegova glasba še vedno ohranja izjemno moč in privlačnost. Tudi pri 82 letih Billy Cobham izžareva ustvarjalnost, njegovi koncerti pa veljajo za legendarne. Absolutni vrhunec!