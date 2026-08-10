Koncert: Anja Smolnik kvartet

Valentin Edelmann klavir · Jakob Gönitzer kontrabas · Thorsten Seidl bobni · Anja Smolnik vokal

Program obsega avtorske skladbe ter priredbe najljubših pesmi. Improvizacija in kompozicija se v njem srečujeta kot enakovredni ustvarjalni sili ter se neposredno razvijata v danem trenutku. Glasba je lahko lahkotna, mogočna in igriva, pa tudi umirjena in vase zazrta – pozorna, živa in odprta.

Koncert vabi, da glasbo doživimo kot srečanje – med občinstvom, glasbenicami in glasbeniki ter trenutkom samim.

ob 19.00 Klaus Paier & Asja Valcic