sreda
12. 8. 2026
Koncert: Anja Smolnik kvartet
19:00
Kriva Vrba/Krupmendorf
Waldarena
Sreda, 12. avgust ob 20.00
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PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?
Slovenski tednik za Koroško
sreda
19:00
Kriva Vrba/Krupmendorf
Waldarena
Valentin Edelmann klavir · Jakob Gönitzer kontrabas · Thorsten Seidl bobni · Anja Smolnik vokal
Program obsega avtorske skladbe ter priredbe najljubših pesmi. Improvizacija in kompozicija se v njem srečujeta kot enakovredni ustvarjalni sili ter se neposredno razvijata v danem trenutku. Glasba je lahko lahkotna, mogočna in igriva, pa tudi umirjena in vase zazrta – pozorna, živa in odprta.
Koncert vabi, da glasbo doživimo kot srečanje – med občinstvom, glasbenicami in glasbeniki ter trenutkom samim.
ob 19.00 Klaus Paier & Asja Valcic
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?
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