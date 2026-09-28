Komedija: O ljubezni in lažeh

Kulturni dom Pliberk

Prireditev v slovenskem jeziku.

»Kadar lažem in povem, da lažem … A takrat lažem ali govorim resnico?«

Vsi kdaj lažemo. Včasih zaradi nedolžne koristoljubnosti, včasih zaradi ljubega miru, včasih pa se za lažjo skriva velika grdobija.

Vsi tudi ljubimo – eni bolj kompleksno, drugi bolj preprosto –, a vsi poznamo občutek, kako je nekaj ali nekoga imeti rad. Oboje lahko vpliva tudi na našo okolico in ljudje smo se takšne vplive naučili prepoznavati.

Vse premalo pa znamo prepoznati izprijeno ljubezen do lastne koristi, zaradi katere so nekateri pripravljeni lagati, da je pravzaprav njihova ljubezen in skrb namenjena nam samim.

Nad njih pa z vso silo – z resnico tega sveta.

Serina Descu

Koroški deželni teater

Režija: Žiga Medvešek

Igrajo: Matej Blažun, Renata Cigale, Helena Dolenc, Sergej Dolenc, Milena Hrastel Blažun, Matej Prevorčič, Alex Tomasini

Luč in zvok: Stane Odlazek, Nejc Blažun

Kostumi: Helena Dolenc

Video: Nejc Blažun, Sergej Dolenc

Scena: Sergej Dolenc

Prireditelj: Oder 73, Gledališče ob Dravi in Kulturni dom Pliberk | Bleiburg

Predprodaja: 15€

Večerna blagajna: 20€