Komedija: Matiček se ženi

Gostuje: Mladinska gledaliska skupina Teatr Srce Dobrla vas

Besedilo Antona Tomaža Linharta (1756–1795) je bilo prvič uprizorjeno po njegovi smrti leta 1848.

Komedija »Ta veseli dan ali Matiček se ženi«, prva v slovenskem jeziku, ima že veliko let na grbi. Kot knjigo jo je Anton Tomaž Linhart objavil leta 1790, a je zaradi pomislekov cenzure premiero v Novem mestu imela šele v letu marčne revolucije 1848. Njena starost se kaže predvsem v situacijski komiki, saj danes prevarani možje in žene ljubice ali ljubimce svojega partnerja prej kot v omari odkrijejo na partnerjevem pametnem telefonu ali na slučajno odprti elektronski pošti. Mladinski gledališki skupini Teatr Srce je besedilo predlagal slovenski režiser Vid Sodnik, mentorici skupine sta Kiki Gregorič-Grilc in Michaela Lesjak-Zdovc.