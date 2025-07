Komedija »Die Kaktusblüte«

Trajanje: do 6. avgusta

Ostra komedija – sveža, drzna, fantastična!

Kaj se zgodi, ko šarmantni Womanizer z dvojnim življenjem sreča nepredvidljivo svetlolasko z ljubezenskimi težavami? No – udobno se namestite in uživajte v osvežujoče drznem gledališkem koktajlu kaosa, blaznega humorja in očarljive norosti:

Uspešni zdravnik in nepopravljivi zapeljivec Julian se zaplete v dih jemajoč kaos laži, nesporazumov in norega humorja! In to vse zato, ker svojim razmerjem laže, da je poročen – da se tako izogne neprijetnim obveznostim… A ko se nepričakovano zaljubi in se želi posloviti od samskega življenja, se mora – da ohrani videz – čim prej “ločiti” od svoje temperamentne Antonie. Zveni preprosto – dokler njegova izbranka ne želi spoznati Julianove “bodoče bivše žene”…

Za improvizacije vajenega plejboja to seveda ni težava: Julian svojo bistro, nekoliko konservativno medicinsko sestro Stephanie proti njeni volji razglasi za prevarano ženo. Seveda se načrt popolnoma izjalovi in sproži vrtinec zmedenih izgovorov, čudaških stranskih likov, ostrih dovtipov in čudovito absurdnih nesporazumov.

Pričakuje vas izvirna postavitev kultne komedije, ki s svežim humorjem pokaže, kako zapletena je lahko ljubezen – in kako pogosto vzcveti tam, kjer bi to najmanj pričakovali.

Ta kultna komedija že desetletja navdušuje z ostrim duhovitostjo, simpatičnimi liki, očarljivimi zapleti in prisrčno romantiko. Zgodba je bila ekranizirana že leta 1969 z Waltherjem Matthauom, Ingrid Bergman in Goldie Hawn, ter leta 2011 s Jennifer Aniston in Adamom Sandlerjem (pod naslovom Moja izmišljena žena).

BESEDILO

Pierre Barillet in Jean-Pierre Grédy

PRAVICE ZA UPRIZORITEV

Hartmann & Stauffacher, Köln

REŽIJA

Nici Neiss

IGRALSKA ZASEDBA

Katarina Hartmann, Christian Nisslmüller, Jörg Reifmesser, Katharina Smutny, Christina Berzaczy in Wilhelm Prainsack

KOSTUMI

Petra Teufelsbauer

SCENA

Patrice Keiner

PRODUKCIJA

Theater Sommer Klagenfurt 2025

