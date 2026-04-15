sobota

Kolesarska tura po sledovih Kralja Matjaža

Pliberk / Bleiburg

Iz Pliberka v Mežiško dolino in nazaj, pretežno po makadamskih cestah. Približno 30km in 600 višinskih metrov po sledovih Kralja Matjaža. Kolesarska tura je srednje zahtevna. Možnost spusta po trailu ali makadamski cesti.

Srečamo se ob 9 uri v okolici Pliberka (točna lokacija bo še objavljena). Za podrobne informacije in dodatna vprašanje se lahko obrnete na Marka Kumerja.

Kdaj: 25.04.2026 09:00
Konec: 25.04.2026 18:00
Vodi: Marko Kumer
Informacije: Marko Kumer
Tel.: 067761400248
Težavnostna stopnja: srednjetežka pot
Razdalja: 30 km

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?