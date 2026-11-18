Knjižni sejem Dunaj: »INNEGEN« v izboru »Buch sucht Film«

Kdaj: četrtek, 26. november 2026, ob 14.00

Kje: Messe Wien, dvorana D, seminarska soba 1/1 (1. nadstropje)

V okviru dunajskega knjižnega sejma BuchWien, ki bo potekal od 25. do 29. novembra 2026, bo na sporedu prireditev »Buch sucht Film« (Knjiga išče film).

Med deli, nominiranimi za filmsko priredbo v okviru avstrijskega razpisa Glavnega združenja avstrijskih knjigotržcev, je tudi dokumentarni roman »INNEGEN« koroškega avtorskega dvojca Katharine Springer in Georga Lexerja, ki je izšel pri Mohorjevi založbi (Hermagoras).

Prireditev bo povezovala Hilde Dalik.

Več o knjigi: https://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/detail/innegen1